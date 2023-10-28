حركة حماس: نزف لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنّه الاحتلال على غزة عبر ثلاثة محاور

قالت حركة حماس: "نزف لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور"، مؤكدة وقوع خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

واكد الحركة في تصريح صحافي لأحد قيادييها أن "العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على محاور عدّة ومنذ بدء المعركة كانت هناك خطط دفاعية ضد أي محاولة".

واضاف: "إستخدمنا صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم ونتوقع معاودة العدو المحاولة مرة أخرى، كما أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة".