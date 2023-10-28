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عربي و دولي

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها "إسرائيل"

2023-10-28 | 10:21
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الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها &quot;إسرائيل&quot;
الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها "إسرائيل"

أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".

وقالت الخارجية في بيانها: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش في القطاع".
وأضافت: "إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، لتشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار فالإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".
ودعت المملكة "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفورى لهذه العملية العسكرية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023 وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق".
  
الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها "إسرائيل"

عربي و دولي

إسرائيل

الخارجية السعودية

غزة

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