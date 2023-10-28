"بسبب إعتداءات المستوطنين".. 250 فلسطينياً يتركون منازلهم في الخليل

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أكثر من 250 مواطناً في قرية زنوتا جنوب الخليل أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم، بسبب إعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم.

وأوضح رئيس مجلس قروي زنوتا أنهم إضطروا إلى ترك منازلهم، بسبب "عربدة المستعمرين، التي طالت مساكنهم، وضاعف من حجم المعاناة والخوف على أطفالهم ونسائهم"، خاصة مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

يذكر أن سلطات الإحتلال أقامت مدينة صناعية للمستوطنين ومعاهد دينية على أراضي أهالي القرية التي صودرت منهم.