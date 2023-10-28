بالفيديو - إعلام العدو: سقوط صواريخ قرب تل أبيب جراء الرشقة الأخير من قطاع غزة و فرق الإسعاف تنطلق الى المكان

بالفيديو - إعلام العدو: سقوط صواريخ قرب تل أبيب جراء الرشقة الأخير من قطاع غزة و فرق الإسعاف تنطلق الى المكان