بالفيديو - إعلام العدو: سقوط صواريخ قرب #تل_أبيب جراء الرشقة الأخير من قطاع #غزة و فرق الإسعاف تنطلق الى المكان pic.twitter.com/XxIUv00iiU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 28, 2023
بالفيديو - إعلام العدو: سقوط صواريخ قرب #تل_أبيب جراء الرشقة الأخير من قطاع #غزة و فرق الإسعاف تنطلق الى المكان pic.twitter.com/XxIUv00iiU
لحظة إستهداف القسام لناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية شرقي قطاع غزة
نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم، أن الحرب ضد حركة "حماس الفلسطينية" في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".