عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجا إلى قطاع غزة





أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم بعودة الاتصالات وشبكة الإنترنت بشكل تدريجي إلى بعض مناطق قطاع غزة.

وأشار التلفزيون الرسمي الفلسطيني الى أن شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" أعلنت عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة القصف الذي استهدف القطاع يوم الجمعة.

وقالت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى القطاع، بعدما انقطعت خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وبخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، ذكرت "جوال" أنه رغم خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت وما زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوافر من إمكانات.