الإنتقادات الشديدة تجبر نتنياهو على حذف تغريدة "المخابرات"

تعرض رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى هجوم واسع النطاق من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 الجاري.

وأجبرت الإنتقادات الحادة التي إنهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة "أجهزة الإستخبارات" مسؤولية الفشل أمام حماس.

وكان نتنياهو كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، ليل السبت الأحد، أن "وكالات الإستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة وإتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل".

وذكر أن "هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل إندلاع الحرب".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن "نتنياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصاً لشعبة الإستخبارات العسكرية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار".

