الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

جيش الإحتلال: إصابة جنديين خلال إشتباكات في قطاع غزة

2023-10-29 | 05:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جيش الإحتلال: إصابة جنديين خلال إشتباكات في قطاع غزة
جيش الإحتلال: إصابة جنديين خلال إشتباكات في قطاع غزة

أعلن جيش الإحتلال، اليوم الأحد، شن "غارات جوية على 450 هدفا لحركة حماس، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة".

وقال جيش الإحتلال، في بيان، إنه "تمت الإغارة على مقرات قيادة ومواقع إستطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس".
وأضاف أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة بإستهداف خلايا حاولت إستهداف القوات وأخرى خططت لاطلاق قذائف مضادة للدروع".
وأشار إلى أنه "خلال الليلة السابقة أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون، كما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة خلال إشتباك في شمال القطاع".
ووفقا له "تم نقل الجندي والضابط لتلقي العلاج في المستشفى".
جيش الإحتلال: إصابة جنديين خلال إشتباكات في قطاع غزة

عربي و دولي

قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الناطق بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 ألف نازح في مستشفى القدس وقلقون من تهديدات الإحتلال بقصفه
أمير دولة قطر بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزيرا الخارجية السعودي والإيران يبحثان الأوضاع في غزة
09:15

وزيرا الخارجية السعودي والإيران يبحثان الأوضاع في غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ناقش هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه.

09:15

وزيرا الخارجية السعودي والإيران يبحثان الأوضاع في غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ناقش هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023