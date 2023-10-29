جيش الإحتلال: إصابة جنديين خلال إشتباكات في قطاع غزة

أعلن جيش الإحتلال، اليوم الأحد، شن "غارات جوية على 450 هدفا لحركة حماس، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة".

وقال جيش الإحتلال، في بيان، إنه "تمت الإغارة على مقرات قيادة ومواقع إستطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس".

وأضاف أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة بإستهداف خلايا حاولت إستهداف القوات وأخرى خططت لاطلاق قذائف مضادة للدروع".

وأشار إلى أنه "خلال الليلة السابقة أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون، كما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة خلال إشتباك في شمال القطاع".

ووفقا له "تم نقل الجندي والضابط لتلقي العلاج في المستشفى".

