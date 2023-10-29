مدعي المحكمة الجنائية الدولية: هجمات 7 تشرين سببت معاناة كبيرة للمدنيين في إسرائيل وشكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني

وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار لـ وهلق شو : اقترحت على الرئيس ميقاتي تحضير مخيم على الحدود اللبنانية-السورية لإيواء النازحين السوريين في الجنوب لأنه لا يمكننا إستقبالهم في مراكز الإيواء المخصّصة للبنانيين