الصحة العالمية: الانباء عن طلب إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس مقلقة
اشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الى إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ".
واوضح أدهانوم غيبريسوس في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ. وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".