الصحة العالمية: الانباء عن طلب إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس مقلقة

واوضح أدهانوم غيبريسوس في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ. وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".