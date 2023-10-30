دخول 59 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: اسرائيل حققت أهداف مدنية بحتة وجيشها يريد تسريع العملية البرية بسبب خسارته والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بزمام الأمور على الأرض

المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني للجديد: اسرائيل حققت أهداف مدنية بحتة وجيشها يريد تسريع العملية البرية بسبب خسارته والمقاومة الفلسطينية هي من تتحكم بزمام الأمور على الأرض