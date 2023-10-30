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وزير خارجية بريطانيا: هناك خطر حقيقي من تصاعد الصراع بغزة وانتشاره في أنحاء المنطقة
2023-10-30 | 04:06
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وزير خارجية بريطانيا: هناك خطر حقيقي من تصاعد الصراع بغزة وانتشاره في أنحاء المنطقة
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