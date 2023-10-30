المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: تم ضرب حوالي 600 هدف لحماس ليل أمس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش واصل خلال ساعات اللّيل، توسيع الأعمال البرّيّة في ​قطاع غزة​".

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "خلال اشتباكات مع مخرّبين في منطقة القطاع، قضى الجنود على عشرات المخرّبين الّذين تحصّنوا داخل مبان وأنفاق، وحاولوا استهداف القوّات. خلال أحد الأحداث، قامت طائرة باستهداف مبنى تجمّع تابع لحركة "حماس"، تواجد فيه أكثر من 20 مخرّبًا".



وأشار أدرعي إلى أنّ "خلال ساعات اللّيل، رصدت القوّات على أرض القطاع مخرّبين مسلّحين في محيط جامعة "الأزهر" في القطاع، وقامت بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم. بالإضافة إلى ذلك، خلال آخر أربع وعشرين ساعة، تمّ ضرب نحو 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتاليّة، أماكن اختباء وتجمّع تابعة لعناصر حمساويّة، ومواقع إطلاق الصّواريخ المضادّة للدّروع".