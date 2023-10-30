الجيش الإسرائيلي: نواصل توجيه الضربات لكل الخلايا التي تطلق النار من جنوب لبنان

مراسل "الجديد" من طير حرفا: المجموعة التي اشتبكت مع العدو الإسرائيلي بعد اطلاق صواريخ من داخل لبنان تمكنت من الدخول الى داخل فلسطين المحتلة ومن ثم العودة بأمان الى الحدود اللبنانية_الجنوبية