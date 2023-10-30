"إستهداف دبابات في شارع صلاح الدين".. حماس: المقاومة تتصدى للتوغل "الإسرائيلي" وتدير المعركة بكفاءة

قال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم إن "الجيش الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الإشتباك على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له".

وأضاف قاسم أن "كتائب القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها"، مشيراً إلى أن "الإحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة خلال 3 أسابيع".

من جهته، قال مراسل "الجزيرة" إن "عناصر من المقاومة إستهدفوا دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح الدين"، مشيراً إلى "إشتباكات عنيفة في المنطقة".