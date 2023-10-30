المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المقاومة أجبرت قوات الإحتلال على التراجع.. وهذا ما جرى في شارع صلاح الدين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "المقاومة أجبرت قوات الإحتلال الإسرائيلي على الإنسحاب بعد أن تقدمت إلى شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه".

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، أنه "لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة، وإن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن "هذه الآليات إستهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين وقامت بتجريف الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع"، مشيراُ إلى أنه "لا وجود لآليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وأن حركة المواطنين هناك عادت لطبيعتها عليه".