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عربي و دولي

حصيلة جديدة للشهداء والإحتلال إرتكب أكثر من 900 مجزرة بغزة

2023-10-30 | 06:51
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حصيلة جديدة للشهداء والإحتلال إرتكب أكثر من 900 مجزرة بغزة
حصيلة جديدة للشهداء والإحتلال إرتكب أكثر من 900 مجزرة بغزة

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة "إرتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 8306 شهداء بينهم 3457 طفلاً و2136 إمرأة و21048 مصاب".

وأشار القدرة الى أن "عدداً كبيراً من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة"، كاشفاً أن "قوات الإحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة".
وأضاف: "الإحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى"، متابعاً "أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع وإستهدف 25 سيارة إسعاف".
وناشد المتحدث بإسم وزارة الصحة "الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى"، مطالباً "كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية".
كما وناشد "سكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى".
 
حصيلة جديدة للشهداء والإحتلال إرتكب أكثر من 900 مجزرة بغزة

عربي و دولي

وزارة الصحة

غزة

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