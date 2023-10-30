حصيلة جديدة للشهداء والإحتلال إرتكب أكثر من 900 مجزرة بغزة

وأشار القدرة الى أن "عدداً كبيراً من الشهداء ما زال تحت الأنقاض حتى اللحظة"، كاشفاً أن "قوات الإحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة".وأضاف: "الإحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى"، متابعاً "أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع وإستهدف 25 سيارة إسعاف".وناشد المتحدث بإسم وزارة الصحة "الأشقاء في مصر فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى"، مطالباً "كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية".كما وناشد "سكان غزة بالتوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى".