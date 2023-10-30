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حماس: كنا نأمل دخول مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة ليرى جرائم إسرائيل وندعو لفتح تحقيق دولي فيها
2023-10-30 | 11:48
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حماس: كنا نأمل دخول مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة ليرى جرائم إسرائيل وندعو لفتح تحقيق دولي فيها
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