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عربي و دولي

أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسرى لدى حماس: دعاية نفسية قاسية

2023-10-30 | 11:38
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أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسرى لدى حماس: دعاية نفسية قاسية
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسرى لدى حماس: دعاية نفسية قاسية

علّق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو على المقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، الإثنين، وتظهر فيه 3 أسرى، ووصفه بأنه "دعاية نفسية قاسية".

وتظهر في المقطع ثلاث سيدات يجلسن جنباً إلى جنب أمام جدار.
ووجهت إحداهن في المقطع رسالة غاضبة إلى نتنياهو وطلبت إعادتهن إلى منازلهن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.


ماذا قالت المحتجزات الثلاث خلال الفيديو؟

"- نتنياهو، نحن موجودون في الأسر لدى حماس منذ 23 يوما، أمس (الأحد) كان هناك لقاء صحفي مع أهالي المختطفين، وكان لدينا علم بأنه كان من المفروض أن يتوقف إطلاق النار.
- أنت اتفقت إنك تطلق سراحنا. نحن نحملك مسؤولية الفشل السياسي والأمني والعسكري. بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت الينا أحد، ولم يدافع عنا أحد، ونحن مواطنون بريئين وبسطاء وندفع الضرائب لإسرائيل والآن نحن في الأسر في ظروف صعبة.
- أنت تقتلنا جميعا. ألا يكيفيك ما قمت به. أنت تجعل الجيش يقتلنا. يكفي المواطنون الإسرائيليون قتلوا.
- أطلق سراحنا الآن. أطلق سراح أسراهم. يكفينا يكفينا لا بد لنا أن نعود لأهالينا الآن. الآن. الآن". 
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسرى لدى حماس: دعاية نفسية قاسية

عربي و دولي

حماس

بنيامين نتنياهو

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