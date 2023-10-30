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وزارة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة الخاص بمرضى السرطان للمرة الثانية
2023-10-30 | 12:19
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وزارة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة الخاص بمرضى السرطان للمرة الثانية
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