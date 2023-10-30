سكاي نيوز: الجامعة العربية تعلن تلقي طلب من السعودية وفلسطين لعقد قمة عربية طارئة بالرياض يوم 11 تشرين الثاني المقبل

سكاي نيوز: الجامعة العربية تعلن تلقي طلب من السعودية وفلسطين لعقد قمة عربية طارئة بالرياض يوم 11 تشرين الثاني المقبل