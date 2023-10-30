بوتين: لا يمكن تبرير الأحداث المرعــ بة في القطاع والولايات المتحدة تسعى لنشر الفوضى بالشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غــ زة".







وأضاف أن "الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى".

وتابع الرئيس الروسي: "إن النخب الحاكمة الأميركية وأتباعها تقف وراء الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا"، مؤكداً أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة

ولفت الرئيس الروسي الى أنه "بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط، بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسية الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية"، مؤكداً أن النخب الأميركية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة تسعى لنشر الفوضى في الشرق الأوسط.

كما شدد بوتين على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول.

وأضاف أن روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل، وأن هناك محاولات لتشويه واضطهاد موقف الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط.وأضاف أن "الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الأوسط وتسعى لنشر الفوضى".

وتابع الرئيس الروسي: "إن النخب الحاكمة الأميركية وأتباعها تقف وراء الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا"، مؤكداً أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة