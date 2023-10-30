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الناطق باسم حركة حماس لـ الجزيرة: الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات
2023-10-30 | 14:54
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الناطق باسم حركة حماس لـ الجزيرة: الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات
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الناطق باسم حركة حماس لـ الجزيرة: الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات
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