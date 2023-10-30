الناطق باسم حركة حماس لـ الجزيرة: لن يحصل الاحتلال على أسراه إلا عبر صفقة تبادل تشمل جميع أسرانا ونتنياهو يواصل بث الأكاذيب للتهرب من فشله وعجزه