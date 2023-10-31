جيش الإحتلال زعم القضاء على عدد من مقاتلي "حماس" خلال عملياته البرية في غزة

وزعم في بيان له، نقلته "روسيا اليوم" إنه قضى على العديد من مقاتلي "حماس"، خلال عملياته البرية الموسعة، كما ضرب مئات الأهداف العسكرية الإضافية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى "ضرب حوالى 300 هدف، بما فيها مواقع إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية داخل أنفاق تحت الأرض تابعة لحركة حماس".

وأقر بأنه "خلال العمليات البرية للقوات، اشتبك جنوده مرات عدة مع خلايا أطلقت تجاههم صواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي حماس ووجهت القوات الجوية ضربات مباشرة على الأهداف والبنية التحتية لحماس ".