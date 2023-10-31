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عربي و دولي

60 شاحنة مساعدات جديدة تمر عبر معبر رفح!

2023-10-31 | 04:06
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60 شاحنة مساعدات جديدة تمر عبر معبر رفح!
60 شاحنة مساعدات جديدة تمر عبر معبر رفح!

عبرت 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة-نيتسانا، الثلاثاء، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات تفتيشها بمعرفة السلطات الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة "سكاي نيوز عربية".

ومنذ الإثنين، ارتفع معدل حركة الشاحنات من مصر إلى قطاع غزة من 20 إلى 60 شاحنة يوميا، ليصل إجمالي الشاحنات التي عبرت الحدود من الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة حتى الآن 253.

في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تسلم 144 شاحنة فقط حتى الآن، مما يعني تعطل حركة عشرات الشاحنات في معبر العوجة-نيتسانا بسبب إجراءات التفتيش المعقدة التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، مما يعرقل وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ولا يزال العدو يفرض حظرا على دخول الوقود إلى القطاع حتى الآن، وتسمح بالمساعدات الأخرى.

كما من المرتقب وصول رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى معبر رفح، الثلاثاء، لتفقد حركة الشاحنات وكميات المساعدات المتوافرة.

60 شاحنة مساعدات جديدة تمر عبر معبر رفح!

عربي و دولي

معبر رفح

غزة

مساعدات غزة

إسرائيل

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Aljadeed
الناطق باسم جيش العدو : تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا
كتائب القسام : نخوض اشتباكا مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة ونؤكد استهداف آليتين والإجهاز على جندي

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