"3 رصاصات في الهواء والرابعة في الجبين".. تعليمات لقديروف في هذه الحالة

وقد دعا قديروف قوات الأمن إلى إعتقال المحرضين على أعمال الشغب فوراً، وإذا لم يرتدع المشاغبون مع ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، فعلى القوات إطلاق "رصاصة في الجبين".وتابع قديروف، موجهاً حديثه لممثلي وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي في الجمهورية، خلال إجتماعه بهم: "إذا كان هناك شخص واحد يخرج للمشاركة في أعمال شغب غير مرخصة، فإعتقلوه وألقوا به في السجن. أو أطلقوا ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، وبعد ذلك، إذا لم يلتزم الشخص بالقانون، أطلقوا الرصاصة الرابعة في جبهته. لن يخرجوا بعد ذلك. وتلك تعليماتي".