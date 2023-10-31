حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة "إرتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً و2187 إمرأة".