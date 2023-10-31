حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة "إرتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلاً و2187 إمرأة".
وأشار القدرة الى أن "الإحتلال إستهدف مستشفى الصداقة التركي صباح اليوم"، معلناً "بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي".
وأضاف: "المولدات ستتوقف في مستشفيي الشفاء والإندونيسي الأربعاء"، مناشداً "مصر فتح معبر رفح وضمان تدفق المساعدات الطبية والوقود وخروج الجرحى".
وتابع: "نناشد المواطنين التوجه لمستشفيات القطاع للتبرع بالدم بشكل عاجل".