جيش الإحتلال يزعم خوض معارك قوية في "عمق" قطاع غزة

زعم جيش الإحتلال، الثلاثاء، إن "قوات مشتركة للجيش بقيادة قوات برية تجري معارك قوية في عمق قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة".

وأضاف البيان: "هاجمت القوات معسكراً لحماس في شمالي القطاع، القوات قضت على عدد من المقاتلين وعلى خلايا إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات".

وقال المتحدث بإسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن "القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة".

وقال أدرعي إن "قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمراً الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته".

وقال إن "الجيش سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس".