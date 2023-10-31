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كتائب القسام: قصفنا غوش دان برشقة صاروخية جديدة رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
2023-10-31 | 08:39
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كتائب القسام: قصفنا غوش دان برشقة صاروخية جديدة رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
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