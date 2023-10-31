كتائب القسام: مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف "الياسين 105" وآلية رابعة قدمت للنجدة وقد إنسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون