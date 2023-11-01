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عربي و دولي

الخارجية السعودية تصدر بياناً تستنكر فيه الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا

2023-11-01 | 02:29
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الخارجية السعودية تصدر بياناً تستنكر فيه الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا
الخارجية السعودية تصدر بياناً تستنكر فيه الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا

دانت المملكة العربية السعودية، "بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته "واس": تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف متكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين، ومواصلتها انتهاك القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الضغط على حكومة الاحتلال للقبول بالوقف الفوري لإطلاق النار، والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ 27 تشرين الأول والذي جاء بإجماع دولي واسع.

وأكدت أن "الأوضاع الإنسانية الخطيرة الناجمة عن التصعيد المستمر لا يمكن تبريرها مطلقاً، وأن حقن الدماء وحماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية هي أولويات ملحّة لا يمكن قبول أي تسويف أو تعطيلٍ لها، وعدم الالتزام الفوري بها سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي".
الخارجية السعودية تصدر بياناً تستنكر فيه الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا

عربي و دولي

الخارجية السعودية

السعودية

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