مقتل 11 جنديا إسرائيلياً.. وغالانت يقر بأنها ضربة مؤلمة

في اليوم الـ26 من الحرب على قطاع غزة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمقتل 11 جندي آخرين أمس في المعارك الدائرة مع المقـــا ومة شمالي القطاع، وكان قد اعترف قبل ذلك بساعات بمصرع جنديَين في المواجهات التي وصفها بالشرسة.

ووصف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خسائر قواته في غزة بالضربة المؤلمة.



وكانت المقاومة أكدت أنها كبّدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في المعارك التي تدور بمحاور عدة.



على صعيد آخر، تواصل صباح اليوم القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة مخلفا المزيد من الشهداء، وذلك بعد المجزرة المروعة في جباليا التي استشهد وأصيب فيها 400 مدني. وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب.



وفي الضفة الغربية، نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم المزيد من الاقتحامات، خاصة في جنين ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، واستشهد 3 فلسطينيين على الأقل بنيران الاحتلال.

