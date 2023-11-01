بلينكن يزور إسرائيل في إطار جولة جديدة بالمنطقة

يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة المقبل في إطار جولة جديدة في المنطقة مع دخول الحرب على غزة يومها الـ26.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن بلينكن سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته، كما ستكون له محطات أخرى في المنطقة، لم يوضحها.



وأضاف ميلر أن بلينكن تحدث هاتفيا -أمس الثلاثاء- مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وأكد له دعم واشنطن لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة.



وكان بلينكن قد زار إسرائيل بعد أيام قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى المباغتة التي أطلقتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإبداء التضامن الأميركي وتنسيق الرد مع سلطات الاحتلال.