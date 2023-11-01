الإضراب يعم محافظات الضفة تنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة اليوم، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح، بحسب "وفا".