إيطاليا ترسل سفينة ثون دي ريفيل الى شرق البحر المتوسط للمساعدة الانسانية

أفاد قصر كيجي- مقر الحكومة الإيطالية في بيان بأن "إيطاليا مستعدة لتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين من الصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وجاء في البيان أن "سفينة الدورية البحرية متعددة الأغراض ثون دي ريفيل، التي أعيد نشرها بشكل احترازي في قبرص في الأيام الأخيرة، للوصول بسرعة إلى المياه قبالة إسرائيل وغزة، تستعد لاستقبال المواد الإنسانية المتدفقة من قاعدة الأمم المتحدة اللوجستية في برينديزي في قبرص مع حاملات جوية تابعة للقوات الجوية ومواد أخرى قدمها الصليب الأحمر الإيطالي".



وتوجد بالفعل فرقاطتان متعددتا المهام تابعتان للبحرية الإيطالية في المنطقة، وهناك سفينة برمائية من المقرر وصولها إلى المنطقة من أجل الإجلاء الإنساني المحتمل للأفراد وكذلك لنقل المزيد من المواد الأساسية، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.



ويتابع وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو هذه الأنشطة مباشرة التي تنسقها القيادة العملياتية العليا للقوات المشتركة، بأمر من الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو. ويمكن لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أن تعتمد بالفعل على فرق العمل التي أرسلتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. ونشرت واشنطن حاملتي الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور المتجهة إلى الخليج العربي. فيما توجهت سفينة الهجوم الفرنسية تونير يوم الخميس إلى شرق البحر المتوسط.