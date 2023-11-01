عاجل
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
29
o
البقاع
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
07:17
سقوط فنانة فلسطينية وابنتيها في فلسطين.. اليكم تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيلهن
17:30
لسبب غامض.. شركات صينية تزيل اسم "إسرائيل" من خرائطها
13:34
كتائب القسام تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة .. للمشاهدة:
12:51
كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم
12:26
مجازر العدو الاسرائيلي في غزة تابع .."مخيّم جباليا تعرّض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة منها طنًا من المتفجرات"
عربي و دولي
سرايا القدس:استهدفنا التحشيدات العسكرية في كيبوتس صوفا برشقة صاروخية
2023-11-01 | 06:01
A-
A+
سرايا القدس:استهدفنا التحشيدات العسكرية في كيبوتس صوفا برشقة صاروخية
مقالات ذات صلة
سرايا القدس: قصفنا عسقلان برشقة صاروخية مكثفة
سرايا القدس: قصفنا كيبوتس نيريم بدفعة صاروخية وقذائف هاون
كتائب القسام: قصفنا قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية وتحشدات العدو في كيبوتس نحال عوز بعدد من قذائف الهاون
سرايا القدس:استهدفنا التحشيدات العسكرية في كيبوتس صوفا برشقة صاروخية
عربي و دولي
القدس:استهدفنا
التحشيدات
العسكرية
كيبوتس
برشقة
صاروخية
العودة الى الأعلى
"رويترز": قائمة المغادرين الأجانب من غزة تم التوافق عليها بين مصر وإسرائيل والدول المعنية
طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 تشرين الثاني
اقرأ ايضا في عربي و دولي
10:33
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
10:33
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
10:29
كتائب القسام: اشتباكات بين مجاهدينا وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة
10:29
كتائب القسام: اشتباكات بين مجاهدينا وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة
10:28
وزير الحرب الإسرائيلي: نحقق إنجازات على الأرض في العملية البرية ونكشف الأنفاق الهجومية
10:28
وزير الحرب الإسرائيلي: نحقق إنجازات على الأرض في العملية البرية ونكشف الأنفاق الهجومية
يحدث الآن
محليات
10:38
جنبلاط وجّه كتاباً إلى الشخصيات العربية واللبنانية الذين وقّعوا الرسالة إلى "مؤتمر القاهرة للسلام": مستوى الانحياز الغربي والتغطية لهذه الجرائم تخطى كل المعايير
عربي و دولي
10:33
كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
عربي و دولي
10:29
كتائب القسام: اشتباكات بين مجاهدينا وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-31
أول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضـرب من شقيقها وهذا ما كشفته عن حالتها الصحية
10:28
وزير الحرب الإسرائيلي: نحقق إنجازات على الأرض في العملية البرية ونكشف الأنفاق الهجومية
10:29
كتائب القسام: اشتباكات بين مجاهدينا وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا بقطاع غزة
02:29
الخارجية السعودية تصدر بياناً تستنكر فيه الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا
12:51
كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم
2023-10-31
درة تتحدث عن خوف تعاني منه لأول مرة.. هذا ما قالته
بالفيديو
بالفيديو
07:17
سقوط فنانة فلسطينية وابنتيها في فلسطين.. اليكم تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيلهن
06:18
ظافر ناصر: نحن مع التمديد لقائد الجيش في حال تعذّر تعيين قائد جديد
06:16
جورج عقيص رداً على بري: يسمحلنا نحدد خياراتنا السياسية
06:09
تطورات ميدانية في الجنوب اللبناني
05:59
تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها
05:45
ناصر قنديل يكشف عن خيارات المرحلة المقبلة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:52
حزب الله ينشر معلومات عن خسائر جيش العدو جراء عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية .. "تدمير 9 دبابات وإسقاط مسيرة"
محليات
14:52
حزب الله ينشر معلومات عن خسائر جيش العدو جراء عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية .. "تدمير 9 دبابات وإسقاط مسيرة"
عربي و دولي
13:34
كتائب القسام تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة .. للمشاهدة:
عربي و دولي
13:34
كتائب القسام تنشر مشاهد تعرض لأول مرة لطوربيد "العاصف" الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته للخدمة لأول مرة خلال معركة .. للمشاهدة:
منوعات
17:30
لسبب غامض.. شركات صينية تزيل اسم "إسرائيل" من خرائطها
منوعات
17:30
لسبب غامض.. شركات صينية تزيل اسم "إسرائيل" من خرائطها
منوعات
03:54
أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!
منوعات
03:54
أكبر جندي احتياط في الجيش الاسرائيلي..مُطالب بالالتحاق!
محليات
12:52
واصف عريقات : توالي التو ابيت الى تل أبيب سيحسم المعر كة.. ونتنياهو يعتمد على الكذ ب
محليات
12:52
واصف عريقات : توالي التو ابيت الى تل أبيب سيحسم المعر كة.. ونتنياهو يعتمد على الكذ ب
عربي و دولي
03:24
بالفيديو - وصول سفن بحرية إسرائيلية إلى البحر الأحمر
عربي و دولي
03:24
بالفيديو - وصول سفن بحرية إسرائيلية إلى البحر الأحمر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023