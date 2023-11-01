"حماس" تعلن مقتل سبعة من الرهائن بينهم ثلاثة أجانب في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا





اعلنت حركة "حماس "مقتل سبعة من الرهائن بينهم "ثلاثة أجانب" في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".