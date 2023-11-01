وزيرة الصحة الفلسطينية: المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع يتوقف عن العمل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود ١٦ مستشفى من أصل ٣٥.