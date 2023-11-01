إسماعيل هنية: حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى

النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي

النّاطق باسم حركة "حماس" في ​لبنان​ ​جهاد طه لـ#هنا_بيروت: الجرائم التي تُرتكب في غزة ستبقى وصمة عار على القانون الدولي