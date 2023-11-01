إسماعيل هنية: نحيي المقاومة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية : لقد أبلغنا كل الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو لدى المقاومة أن هذا الملف لن يُفتح قبل نهاية المعركة ولن يكون إلا بثمن تقبله المقاومة