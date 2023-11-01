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عربي و دولي

وزير الحرب الإسرائيلي : حزب الله مرتدع وهو لا يرغب بتحويل بيروت إلى غزة

2023-11-01 | 14:09
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وزير الحرب الإسرائيلي : حزب الله مرتدع وهو لا يرغب بتحويل بيروت إلى غزة
وزير الحرب الإسرائيلي : حزب الله مرتدع وهو لا يرغب بتحويل بيروت إلى غزة

اشار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الى انه "لهذه الحرب ثمن باهظ وأقاسم عائلات الجنود أحزانهم، نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف والعناصر تم القضاء عليهم". وشدد على ان المعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول.

ولفت الى اننا في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية والجنود ينجحون في مهمتهم والجيش يتقدم، ونحن ندافع في الشمال كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها، ولسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية". واكد بان حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة.

كما اوضح وزير الحرب الإسرائيلي باننا "في ذروة الحرب ومعارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم، وأمام حماس خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم"، مؤكدا بان "أكثر من عشرة آلاف قذيفة ألقيت على غزة، وقد قضينا على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس".

واردف بان وزير المالية الاسرائيلي يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ويجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة، ويجب تنفيذ قرار الطاقم الوزاري الأمني المصغر بنقل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسرعة، وذكر بان نقل الأموال للسلطة الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية

وزير الحرب الإسرائيلي : حزب الله مرتدع وهو لا يرغب بتحويل بيروت إلى غزة

عربي و دولي

غالانت

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