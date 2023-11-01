الحوثيون: اطلقنا دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على اسرائيل ومستمرون بالعمليات دعما لفلسطين

ولفتت القوات المسلحة اليمنية في بيان، الى "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".