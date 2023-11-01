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عربي و دولي

الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة

2023-11-01 | 16:46
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الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة
الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، إن الخطوة تأتي "تجسيداً لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف."

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وتأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد وسبولياريتش خلال الاتصال أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.

الإمارات توجه باستضافة 1000 فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة

عربي و دولي

الإمارات

الشيخ محمد بن زايد

غزة

فلسطين

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