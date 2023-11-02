عبد اللهيان: هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام

وأعرب عبد اللهيان، في ختام جولته الإقليمية إلى قطر وتركيا، عن أمله بعقد القمة الإسلامية الطارئة في المستقبل القريب في السعودية"، مؤكداً أن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أنه "في ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضاً تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون الكيان الصهيوني".وكشف عبد اللهيان، أن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قال إننا مستعدون لمواصلة القتال ضد الاحتلال لأشهر ولفترة طويلة، وجهاً لوجه مع الكيان الصهيوني، لكن قضية قتل النساء والأطفال والمدنيين يجب أن يتم فصلها فعلياً عن ساحة المعركة".وأعرب عن أمله أيضا أن "نشهد خلال الساعات القادمة تحقيق الجهود للوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وواسع ووقف التهجير القسري لسكان غزة".ودعا عبد اللهيان، أمس الأربعاء، "أميركا وإسرائيل إلى التوقف عن ارتكاب المجازر الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".وقال في مؤتر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في غزة منذ 26 عاما"، مؤكدا أن "الاتصالات مستمرة من أجل عقد اجتماع على نحو سريع بشأن غزة والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين".وحذر من أنه "إذا لم تتوقف حرب غزة فإن الصراع سيتوسع وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة على الجميع وستدفع أميركا وإسرائيل ثمنا باهظا"، كما حذر من أنه "ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الصراع وقد ينتقل إلى مناطق أخرى".