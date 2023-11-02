بعد 6 أسابيع فقط.. ثاني وفاة لشخص خضع لعملية زرع قلب خنزير

وأفاد الدكتور بارتلي غريفيث، المدير السريري لبرنامج زرع الأعضاء القلبية بكلية الطب في جامعة ميريلاند، الذي أجرى الجراحة التجريبية، ببيان، أنّ "أمنية السيّد فوسيت الأخيرة كانت بأن نحقق أقصى استفادة ممّا تعلمناه من تجربتنا، حتى نضمن للآخرين فرصة الحصول على قلب جديد عندما لا يتوفر عضو بشري. ثم أعرب عن حبه لفريق الأطباء والممرضات الذين تجمعوا حوله. سنفتقده بشدة".وأُدخل فوسيت، 58 عاماً، لأول مرة إلى مركز ميريلاند الطبي الجامعي (UMMC) في 14 أيلول بعد معاناته من أعراض قصور القلب، حيث خضع لعملية زرع تجريبية بعد ستة أيام. ولم يؤهّله ما يعاني منه من مرض القلب وأمراض صحية سابقة لإجراء عملية زرع قلب بشري تقليدي.وقال فوسيت قبل أيام عدة من إجراء الجراحة: "أملي الحقيقي الوحيد المتبقي يتمثل باستخدام قلب خنزير".وأوضحت زوجته آن أنه "ليس لدينا أي توقعات سوى الأمل بقضاء المزيد من الوقت معًا. قد يكون ذلك بسيطًا مثل الجلوس على شرفة منزلنا، وتناول القهوة سويًا".وفي الأسابيع التي تلت عملية الزرع مباشرة، أفاد أطباؤه أنه كان يحرز تقدماً كبيراً، بما في ذلك المشاركة بالعلاج الطبيعي، وقضاء الوقت مع عائلته.وعاد الأطباء وأكدوا اعتقادهم بأنه بعد شهر من الجراجة، كان أداء قلبه ممتازًا، وقد سحبوا أي أدوية تدعم وظيفة قلبه.وقال غريفيث في ذلك الوقت: "ليس لدينا أي دليل على إصابته بالعدوى ولا دليل على الرفض في الوقت الحالي".ولفت بيان مركز ميريلاند الطبي الجامعي إلى أنّ "الأطباء قد أخضعوا فوسيت لعلاج تجريبي بالأجسام المضادة لزيادة قمع جهاز المناعة ومنع الرفض. لكنّ رفض الأعضاء يبقى التحدي الأكثر أهمية في عمليات زرع الأعضاء التقليدية التي تشمل الأعضاء البشرية أيضًا".وأوضحت آن في بيان: "بدأ لاري هذه الرحلة بعقل متفتّح، وثقة كاملة بالدكتور غريفيث وموظفيه. لقد كان يعلم أنّ الوقت الذي قضاه معنا كان قصيرًا، وكانت هذه فرصته الأخيرة ليقوم بذلك من أجل الآخرين".ووفقًا للحكومة الفيدرالية، هناك أكثر من 113 ألف شخص ضمن قائمة زرع الأعضاء، بينهم أكثر من 3300 شخص يحتاجون إلى قلب. وبحسب مجموعة "Donate Life America" يموت 17 شخصًا يوميًا بانتظار عضو متبرّع به.