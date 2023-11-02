ألمانيا تحظر أنشطة حماس وتحل "صامدون"



أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، أن ألمانيا حظرت إعتباراً من الأربعاء أنشطة حركة حماس، وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.