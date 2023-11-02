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عربي و دولي

ألمانيا تحظر أنشطة حماس وتحل "صامدون"

2023-11-02 | 05:38
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ألمانيا تحظر أنشطة حماس وتحل &quot;صامدون&quot;
ألمانيا تحظر أنشطة حماس وتحل "صامدون"


أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، أن ألمانيا حظرت إعتباراً من الأربعاء أنشطة حركة حماس، وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم (الأربعاء) بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".
ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الألمانية قولها إنه سيجري أيضاً حل الفرع الألماني لشبكة صامدون.
وقالت فيزر إن "الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية". 
ألمانيا تحظر أنشطة حماس وتحل "صامدون"

عربي و دولي

وزيرة الداخلية الألمانية

ألمانيا

حماس

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