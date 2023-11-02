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عربي و دولي

العاصفة "سيارا" تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين

2023-11-02 | 06:47
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العاصفة &quot;سيارا&quot; تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين
العاصفة "سيارا" تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين

ضربت رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة ساحل فرنسا الأطلسي خلال الليل، فيما تجتاح العاصفة "سيارا" البلدان بجميع أنحاء غرب أوروبا، وتقتلع الأشجار وتحطم النوافذ، ما أدى إلى إنقطاع الكهرباء ع 1.2 مليون أسرة فرنسية يوم الخميس.

وإندفعت الأمطار الغزيرة المرتبطة بالعاصفة إلى الشاطئ في الطرف الجنوبي الغربي من إنكلترا، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المملكة المتحدة من مخاطر الفيضانات، وحثت الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وألغت شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" جميع الرحلات الجوية من بداية الظهيرة حتى نهاية اليوم، بسبب سرعة الرياح العالية المستمرة والعواصف القوية المتوقعة في هولندا.
وتم تأكيد حالة وفاة مرتبطة بالطقس في فرنسا. وقال وزير النقل كليمنت بون إن سائق شاحنة قتل عندما اصطدمت مركبته بشجرة في منطقة "أن" الداخلية بشمال فرنسا.
 
العاصفة "سيارا" تضرب غرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن الملايين

عربي و دولي

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