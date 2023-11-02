وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 9061 و32000 مصاب

وذكرت الوزارة أنه من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلاً و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 شهيد وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزاً صحياً من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.
والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي:
المستشفى التركي
مستشفى بيت حانون
مستشفى الوفاء
مستشفى الخدمة العامة
مستشفى أصدقاء المريض
مستشفى الكرامة
مستشفى حيفا
مستشفى الدولي للعيون
مستشفى مسلم التخصصي
مستشفى الدرة
مستشفى حمد
مستشفى دار السلام
مستشفى اليمن السعيد
مستشفى سان جون
مستشفى الحياة
مستشفى يافا.