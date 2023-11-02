وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 9061 و32000 مصاب

وذكرت الوزارة أنه من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلاً و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 شهيد وفقيد وجريح في مجزرتي جباليا.وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزاً صحياً من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي:المستشفى التركيمستشفى بيت حانونمستشفى الوفاءمستشفى الخدمة العامةمستشفى أصدقاء المريضمستشفى الكرامةمستشفى حيفامستشفى الدولي للعيونمستشفى مسلم التخصصيمستشفى الدرةمستشفى حمدمستشفى دار السلاممستشفى اليمن السعيدمستشفى سان جونمستشفى الحياةمستشفى يافا.