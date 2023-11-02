لليوم الثاني.. مصر تواصل نقل مصابين من قطاع غزة

عبرت 20 سيارة إسعاف مصرية، معبر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال نقل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى مصر، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر طبي مصري، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سيارات الإسعاف المصرية تقف حالياً في الجانب الآخر من معبر رفح بإتجاه قطاع غزة، إنتظاراً لوصول سيارات الإسعاف الفلسطينية التي تقل عدداً من المصابين، تمهيداً لنقلهم إلى السيارات المصرية ومن ثم العودة مجدداً إلى مصر.

وأوضح المصدر الذي يشارك في تنفيذ خطة نقل المصابين الفلسطينيين من الجانب المصري، أنه تم نقل 46 مصاباً فلسطينياً يوم الأربعاء إلى مستشفى العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، على أن يجري نقل 35 مصاباً اليوم إستكمالاً لدخول الدفعة الأولى من المصابين التي تُقدر بـ 81 جريحاً فلسطينياً، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأشار إلى إصطفاف 40 سيارة إسعاف مصرية أخرى أمام معبر رفح، ضمن خطة نقل المصابين.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، التنسيق لاستقبال 81 جريحا فلسطينيا من غزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، في المستشفيات المصرية.

وقال مُسعف مصري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بين المصابين الفلسطينيين أطفال ونساء حالتهم حرجة.

وأفاد المسؤول المصري بأنه تم رفع حالة الاستعداد وتجهيز مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين الفلسطينيين، وخاصة "العريش وبئر العبد والشيخ زويد".