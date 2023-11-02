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عربي و دولي

بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

2023-11-02 | 07:23
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بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية
بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية.

ويشار إلى أن روسيا وقعت على المعاهدة في نيويورك في 24 أيلول 1996، وصدقت عليها في 27 أيار 2000. وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي، لوقف جميع أنواع التجارب النووية. ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.
وجاء في المذكرات المرفقة، أن القانون المعتمد يهدف إلى إستعادة التكافؤ في الإلتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية. وتم التوضيح أن الوثيقة تخلق أساساً قانونياً لإنسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ويصبح القانون ساري المفعول، في يوم نشره بشكل رسمي.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساوياً في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.
 
بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

روسيا

معاهدة حظر التجارب النووية

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